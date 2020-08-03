罷免陳致中連署書今天送中選會。（鎮港除蟲隊提供／柯宗緯高雄傳真）

罷免陳致中連署書今天送中選會。（鎮港除蟲隊提供／柯宗緯高雄傳真）

罷免陳致中連署書今天送中選會。（鎮港除蟲隊提供／柯宗緯高雄傳真）

罷免陳致中連署書今天送中選會。（鎮港除蟲隊提供／柯宗緯高雄傳真）

罷免高市議員陳致中連署有重大進展！發起罷免的「鎮港除蟲隊新生站」今（3）日已正式北上赴中央選舉委員會，送出罷免陳致中第一階段的連署書，總計3500份，接著將展開第二階段的連署作業。對此，陳致中回應，尊重市民意見，會持續認真問政監督。

新生站發言人郭倫豪指出，歷時兩個多月的作業時間，在所有志工伙伴的努力之下，總共收到近萬份連署書，經過所有辛苦的志工伙伴整理、查核，剔除不合格數並保留部分做為第二階連署使用，本次共送出3500份連署書，選委會也已經正式收件，將展開約20天的審查期。

新生站已準備好進行第二階段連署作業，待收到二階連署資料，將會馬上啟動相關連署工作。郭倫豪提到，選委會表示二階連署時間只有60天，因此必須要在60天內達到3萬份連署書數量，他呼籲更多市民朋友一起加入連署，以順利達標。

郭倫豪透露，這次罷免領銜人為家住前鎮區的蔡先生，他曾是職業軍人，退休後自行創業，現為一位小公司負責人，因為看不過去陳致中的言行，認為他不只貪汙、嫖妓甚至擔任議員後還不務正業上班時間跑去按摩，所作所為根本不適任做為一個民意代表。

蔡先生也因為陳致中的行為，選出這樣的議員，「外地人都在笑我們」，覺得很羞愧所以決定挺身而出，擔任此次的罷免領銜人為自己的家鄉盡一份心力。

郭倫豪強調，新生站一直秉持著最初的理念就是罷免陳致中，所有費用均由志工伙伴自掏腰包來支持，所有的一切都得來不易，也藉此呼籲部分有心人士不要因為個人私利，進行違法募款，讓整個罷免行動蒙上汙點而失了焦。

陳致中今回應，自己立場不變，尊重連署市民意見，這就是民主社會；我仍然會繼續認真問政監督，努力作好基層的服務工作，矢志毋負市民所託，無愧天地良心。

罷免理由陳致中團體提出之罷免理由書如下：

提出罷免高雄市市議員陳致中一案，茲依照公職人員選舉罷免法第76條之規定，列舉罷免理由如下：

（一）陳致中難以擔負身為地方民意代表之責任，當選市議員期間在開議上班時間去按摩，重創民意代表形象；甚至選區捷運興建公聽會也不到現場，罔顧高雄市前鎮與小港區居民所託。因此唯有罷免陳致中，以導正台灣地方民意代表不將地方事務視為首重之偏差心態。

（二）承上，市議員應首重地方事務，陳致中在選區居民滿腔熱血的期待下，在市議會以拔得頭香之姿質詢市政時，卻跳針式質詢與市政無關且市長無權之一邊一國問題，荒腔走板行徑有失其身為市議員應有之專業。因此唯有罷免陳致中，否則無法促其面對在市政專業上的缺失，也無法督促市議員應有之水準。

（三）陳致中曾因偽證案遭最高法院判刑且解除市議員職務，但樸實又善良的高雄市前鎮、小港區居民不計前嫌，不因其父貪汙定讞，甚至不在乎其私德有無違背善良風俗，將手中選票交付，望其子不從父路，腳踏實地自基層打拼，為地方盡心盡力；但其在市政表現上不如預期也罷，所主張扁案是政治事件，應予以平反之政見，更讓市議員之職成為其公器私用之嫌。國民黨執政時期高舉司法迫害之旗、民進黨執政時期仍以政治事件強調，既不自省又不思悔改，因此讓他提早結束任期，是選民收回曾經給予的機會。

（四）高雄市前鎮與小港區需要的是真正關心地方議題，願意為在地選民謀求福利和打拼的議員，不論背景、不問顏色，我們不需要全國不分區議員或只為其家族利益之政客阻礙前鎮與小港區未來發展。因此罷免陳致中是在地選民糾正及彌補錯誤，盡公民應有之責任和義務的表現，也期許所有市議員以此為鑑，水能載舟、亦能覆舟。

也許體制上完全不利公民行使權利的罷免程序對純樸的高雄市前鎮、小港居民來說比登天還難，但是「葉子沒挽不成欉，囝子沒摃不成人。」，我們會讓全台灣人民看到真正小老百姓的力量，讓陳致中知道何謂真正「做對的事，勇敢無畏。」！

(中時 )