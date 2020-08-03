拿著手機隨手拍，已是不少人的日常。但是，你期待手機能拍出更趨近高階相機的穩定效果，甚至是讓平時拍照容易手震的你，也能夠輕鬆拍出穩定、高品質的手機影片嗎？vivo今日在台舉辦「微雲台影像系統」技術說明會，揭開vivo手機錄影就是比別人更穩的創新秘密！

喜愛攝影的朋友，或是對於手機三軸穩定器、無人機略有研究的朋友，不會不熟悉「雲台」的概念。vivo首創的微雲台影像系統，把能讓相機穩定的雲台放入手機中，在夜拍、動態錄影時呈現更穩定的畫質。

vivo指出，手機拍攝時，由於手機機身輕巧，拍照時手臂的晃動、載具的顛簸（例如在車輛行進中）、行走的晃動都會造成影像晃動。但是一般來說能讓錄影更穩定的雲台系統，整體載體都較大，難以適用於手機產品中。vivo指出，搭載雲台系統幾乎等同於專業影像系統，但是不僅體積大，費用也難以負荷。

再加上4G網路開始，影音分享的比例都越來越高，可以想見再5G時代，拍攝分享的動態影像的穩定性更重要。因此vivo費時研發了微雲台影像系統。目前手機、相機中主流的防手震技術，不外乎OIS光學防手震以及EIS電子防手震。OIS利用內置的鏡片或是感光元件來對手機水平或是上下移動的動作進行逆向修正，vivo指出容易出現邊緣模糊的狀況；EIS則是透過演算法合成穩定畫面，需要裁切最多40%以上畫面，不僅讓拍攝畫面不完整，也會犧牲影像解析度。因此vivo花費半年時間，嘗試創新堆疊方案，同時采用異形結構磁動框架，搭配雙滾懸架和雙S型FPC排線，將微雲台的面積和厚度控制在363平方毫米以及4.5毫米。

vivo微雲台影像系統與大型雲台系統對比的特色。（黃慧雯攝）

vivo微雲台影像系統採用「雙滾珠懸架」結構，利用機械運動補償原理，達到正負3度全畫面的立體防震效果，防震角度是OIS的3倍（OIS抵銷的旋轉角度約是正負0.7度）。微雲台影像系統防手震可以在1/4秒快門的情況下，達到與普通OIS 1/8秒快門的相同成片，在低光源拍照的成功率是無光學防手震的12.5倍，普通光學防手震的2倍。

運用vivo微雲台影像系統的相機，在錄影時拍照，大後不會有邊緣模糊的情況。（黃慧雯攝）

對比OIS以及EIS，vivo指出微雲台影像系統有三大優勢，更穩健、更全面、更清晰。微雲台技術不僅可以解決一般防手震的情況，對於各種拍攝時的動態情況，例如跑動、走動、晃動、或是拍攝夜景，防震效果都優於傳統光學防手震。

微雲台影像系統採用了全鏡頭模組轉動方式，能帶來全畫面的穩定性，不會發生影像變形的情況；也由於全鏡頭模組轉動方式，防震角度最大是傳統光學防手震的3倍，可以保持整個畫面穩定效果一致，不會出現邊緣模糊的情況。

對於喜愛手機攝影的消費者來說，vivo的微雲台影像技術，可以藉此減少畫質損失，並且提高安全快門，透過更長的曝光提升進光量，讓消費者無論在低光源、或是動態場景下，都能拍出更好的成像效果。vivo官方回覆，微雲台影像系統並不會特別耗電、測試上可使用超過1萬次，使用好幾年不成問題。且效果非常接近專業級的雲台系統，對於一般影像創作者來說應該相當夠用。

vivo微雲台影像系統在2020年2月份APEX 2020概念機發表，首度在手機中搭載微雲台技術。如今也運用在最新的X50、X50 Pro與X50 Pro+手機中。但上述手機並沒有在台推出，在台上市計畫目前規劃中，官方期待今年內可以上市。

(科技)