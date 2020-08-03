上周來自外資與自營商賣超台股不手軟，顯示法人似暫視高檔萬三為短期頭部區？因此，周一再度見法人逃命似殺盤，蘋概三王包括台積電、鴻海與王大立光被摜壓，尤其台積電已連續兩個交易日重挫，短期拉長或進入中期整理不在話下。

大盤受制國內確診人數近日升溫，新冠疫情警報似再度響起，加以上周五美股道瓊與那斯達克強彈時，台積電ADR卻逆勢大跌，使台積電今甫開市同樣跳空重挫，且開低殺低，收416元，大跌9.5元，跌幅2.23%；在台積電帶頭殺盤下，電子股包括IC設計、半導體封測、PCB與電腦等族群，大多承壓，僅被動元件如華新科、奇力新等率先傳來第二季財報佳績，可望上修年度財測，激勵類股逆勢反彈。

除電子股表現不振外，汽車、觀光、油電、食品、塑化、金融及航運等類股指數，也都臉色鐵青，係大盤開低之後，於高檔震盪殺低主因，不過，新冠疫情再升溫，卻使防疫與生技兩族群短多行情向上激昂，上市櫃相關股票包括康那香、恆大、毛寶、國光生、高端疫苗、合一、中天與ABC-KY等都亮燈漲停，並刺激類股多大漲，表現出色。

在台積電重挫拖累下，集中交易市場加權股價指數終場大跌151.77點，連續失守5日線、12600點與10日線等關卡，報12513.03點，跌幅1.2%，成交2314.33億元。

店頭市場方面，受制半導體族群引領電子股向下修正，加上觀光、鋼鐵兩類股也演出不振，使盤勢上檔承壓，不過，生技股強彈，且紡纖、電機、化學、營建及航運等類站在多方，使終場指數仍力守榮面，報漲0.02%，為163.25點，成交561.82億元。

業內人士指出，新冠疫情持續蔓延，使電子、紡纖等產業的第3季傳統出貨旺季，出現變數；不過，新冠疫苗即將問世，在英、美等主要工業國製藥大廠，積極投入研發下，市場預期最快年底前可部分量產上市，加上部分老藥品發揮效益，可抑制新冠輕症轉重症，顯示本波新冠的反撲，威力將大不如今年首季那麼可怕。

只要大家做好相關防疫舉措，加上新冠疫苗即將問世，則待新冠不再是威脅後，未來報復性消費與旅遊商機，可能呈現大爆發榮景，此或係美股於高檔相對強勢整理，看回不回遠因，也係台股在高檔逢回，仍見有心人大撿便宜貨主因，後市不必過分悲觀。

(工商 )