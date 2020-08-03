權值股及蘋概股帶頭殺，台股重挫151點！大立光(3008)、台積電(2330)、穩懋(3105)、玉晶光(3406)、台塑(1301)、台塑化(6505)等權值股軟趴趴，讓今天台股整場被空頭掌控，雖然中小型股—日馳(1526)、康那香(9919)、亞諾法(4133)、同致(3552)、生華科(6492)、永昕(4726)、廣明(6188)、新至陞(3679)、恆大(1325)、ABC-KY(6598)等逆勢漲停作收，但在權值股及蘋概股多拉回下，台股指數開低走低，並以今天相對低點作收，OTC指數則因生技股紅通通收紅，終場加權股價指數12513.03點，大跌151.77點，成交量2314.32億元；OTC指數為163.25點，上漲0.04點，成交量561.82億元。

今日上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲2.02%，其次是造紙類股及化生醫類股，分別上漲1.07%及0.93%，表現較差者為汽車類股、電腦週邊類股及觀光類股，其中汽車類股下跌2.54%，電腦週邊類股下跌2.35%，觀光類股下跌2.28%。上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲3.54%，表現最差為半導體類股，下跌2.35%。

就技術面來看，今天台股在台積電等權值股走弱下，指數開低走低，終場大跌151.77點，以12513.03點作收，回防12500點；上週台股創下13031點歷史新高後爆出巨量拉回，近期股市呈現在12500點到12700點間震盪整理，今天台股雖然拉回，但仍守住12500點，多方格局未變，目前各期均線維持多頭排列，只要國際股市未見重大利空，短線震盪後指數仍有上攻機會。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，以美歐各項經濟數據來看，6月美國ISM指數回升到52.6、歐洲PMI回升到47.4，顯示歐美解封後，經濟活動陸續回溫。美國非農就業人口6月增加480萬人，為連續兩個月增加，初領失業救濟金人數連續數周下滑至142.7萬人，失業率下降到11.1%，皆顯示經濟活動與就業狀況持續改善。而6月美國消費者信心指數也連續兩個月回升，顯示在政府大力補貼與救濟之下，消費力道回升，有助於解封後的經濟成長力道。美國新增確診雖然又攀高，市場擔心二次疫情爆發，但因死亡率下降，也淡化二次疫情的實際衝擊。

吳繼先指出，由於疫情危害風險降低，歐美各項經濟數據好轉，資金行情推升之下，個股與大盤的本益比呈現較高的情況，所以選股內容上，可依四方向進行：一、布局能見度較長的產業，看好宅經濟、server、5G相關、先進半導體等類股；二、布局股價位階低(本益比低)，具有落後補漲機會者；三、即將進入除權息旺季，可搭配高股息殖利率個股；四、時序進入下半年，開始尋找在今年壓抑的各項需求中，2021年具有報復性反彈者。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，儘管疫情可能又有復燃跡象，不過美股重要科技公司財報及展望優於預期，包括AMD、Apple、Facebook、Amazon等公司財報表現佳，帶動上週美股那斯達克指數連三個交易日走揚，由於Intel表示考慮釋出CPU代工訂單，台廠供應鏈可望受惠之外，也將持續挹注電子股營收表現並吸引資金持續回流台股，預估台股評價與外資水位都仍有往上空間。

(時報資訊)