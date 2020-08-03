前促轉會副研究員吳佩蓉，日前踢爆國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文涉抄襲後，今再驚爆，國民黨立委許淑華的碩士論文也涉抄襲疑慮。對此，許淑華母校逢甲大學表示，已在調查了解中。

吳佩蓉今在臉書發文表示，她上網搜尋許淑華的碩士學歷，發現2009年許淑華在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目是〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉，並直接進行人工比對。

吳佩蓉比對近10頁後發現，至少有2頁確定涉及抄襲，其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆，但吳也表示，以人工比對的方式，確實較難發現抄自報章雜誌、教科書、專書、（委託）研究報告、未公開的期刊論文或碩博士論文，必須用專門的軟體進行比對，並藉由相關領域的專家學者詳細閱讀的方式，才可能揪出抄襲的全貌。

對此，據《自由時報》報導，逢甲大學對於許淑華論文涉抄襲一事表示，學校沒了解之前，不會有回應，目前已經在調查中。

(中時新聞網)