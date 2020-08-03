北市大龍新城國宅交屋不到半年漏水不斷，甚至出現嚴重壁癌導致的「鐘乳石」奇景。（北市議員陳怡君提供／譚宇哲台北傳真）

北市大龍新城國宅交屋不到半年漏水不斷，天花板出現明顯水痕。（北市議員陳怡君提供／譚宇哲台北傳真）

北市大龍新城國宅今年2月才陸續交屋，卻發生窗框、天花板、牆壁等多處滲漏水，住戶反映多時仍未改善，甚至出現嚴重壁癌導致的「鐘乳石」奇景，住戶苦不堪言，議員陳怡君痛批，柯市府不但螺絲鬆了，更對住戶的痛苦無感，麻木不仁，市場處表示，今會派員前往查明漏水原因，協助改善。

陳怡君指出，大龍新城交屋不到半年缺失不斷，除了日前每逢雨天住戶窗框、牆壁就會漏水，沒想到住戶家中漏水情形還未改善完，近2周不分晴雨天，頂樓13樓天花板也有多處漏水，造成樓梯間積水，牆壁上還可見水痕及水泥漆異常隆起，「真的太扯！」

13樓住戶惠先生抱怨，大龍新城96戶中，有多達40多戶窗框漏水，市府日前雖增設雨遮、修補，但效果不佳，持續滲漏，新漆的水泥漆也起泡浮起，現在13樓天花板、牆面漏水，甚至出現嚴重壁癌，順著水滴成鐘乳石狀，「我們還自嘲這是大龍石窟鐘乳石奇觀，可以收門票參觀。」

惠先生說，住戶感謝市府協助都更，但廠商施工品質不佳，新工處、市場處監工沒有落實，新成屋居然問題一堆，政風單位應該出面，撤換能力不足的監工人員，並徹底調查、解決漏水問題，讓住戶揮別居住品質低劣的夢魘。

陳怡君說，市府面對住戶的問題均消極處置，頂樓公設區漏水，住戶通報2周仍未處理，呼籲柯市長心中不要只有民眾黨黨員大會，陶醉於民眾黨的掌聲中，應該要誠實、誠意來解決大龍新城的居住問題。

市場處長陳庭輝表示，大龍新城住戶窗框漏水問題日前已經由新工處派員改善，頂樓漏水問題不排除是洩水孔被堵住，已派員前往查明漏水原因，協助

改善。

士林工務所主任陳百慶說，日前接獲頂樓漏水通報後有到場查看，但現場僅發現水痕，當下沒有漏水，後續持續觀察，目前研判是給水管或排水管漏水，會從天花板施作檢修孔，查明漏水原因，至於住戶窗框漏水問題已於7月中旬全數改善，針對住戶仍反映漏水，會進一步了解協助。

(中時 )