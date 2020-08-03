為便利社會大眾參與台股，滿足投資人普通交易時段買賣零股需求，證交所3日指出，證交所已完成修訂上市股票零股交易辦法，並經金管會核可，投資人自今（109）年10月26日起，可於普通交易時段買賣零股，且屆時既有之盤後零股交易，仍可依現行機制維持運作。

證交所指出，因應盤中零股交易實施，可增加投資人盤中交易時段買賣零股的管道，亦因盤中交易門檻降低，可望進一步提升年輕小資族群投資股市的意願，以孕育證券集中市場未來主幹投資人，減緩臺灣股市高齡化現象，達成普惠金融之目的。

(工商 )