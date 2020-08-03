北檢近期調查多位立委涉嫌貪汙收賄，經搜索後聲押4名現任立委、1名黨主席。而被收押的時力黨主席徐永明更成為矚目焦點。對於徐永明被押，「時代力量會不會因此垮掉？」資深媒體人黃暐瀚說，「很可能。因為徐是學者出身，牽扯收賄，讓人意外他怎麼會拿錢辦事」。

網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》今(3日)邀請多位資深媒體人趙少康、尹乃菁、黃暐瀚、藍委陳玉珍、網路名人四叉貓，探討「立委涉貪風暴」，並分析目前局勢。

對於徐永明涉嫌收賄，遭檢調聲請羈押禁見，秘書長陳志明稱「黨發不出薪水，去借錢來發」，被時代力量停權。黃暐瀚認為，「去借之後拿人家錢去對官員施壓，這樣是對的嗎？」。

趙少康問黃暐瀚，「時代力量會不會因此垮掉？」黃暐瀚回說，「很可能」，他坦言，「年輕人未必會對時代力量失望，但徐永明是學者出身，表面形象是不錯的，也沒想到他也會拿錢辦事」。

對於時代力量涉貪，四叉貓說，這次涉貪案的立委在網路上被討論最多的是徐永明，再來是蘇震清，其他人關注度就少很多。並解釋，徐永明關注度最高的原因是因為，過去在臉書好幾次發文反貪汙，還嗆國民黨「不是貪汙犯要關到死」，在案件爆發又身兼黨主席，和過去形象有特別大反差，她觀察，更有人表示對時力非常失望，怎麼連黨主席高層都貪汙。

政大研究所碩士生甯智宇則認為，「時力支持者和民進黨支持者在面對黨籍立委貪汙，表現是有落差的，時力支持者表現出不能接受、但民進黨年輕支持者反應卻很冷靜，『就抓他去關啊』，因為蘇震清有案子不是第一天了，他名聲臭，該怎麼辦就怎麼辦，相對理智。徐永明是因為捲入後人設崩壞，支持者崩潰。他認為，未來時力支持者未來會不會往台灣民眾黨靠，這是可以探討的問題」。

(中時新聞網)