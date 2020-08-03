工研院打造「智慧長照大聯盟」，針對半臥床或臥床者，可透過「醫疾幫生理監測平台」，長者只需配戴輕薄量測器，就能紀錄體溫等4項關鍵生理數據。（陳育賢攝）

工研院打造「智慧長照大聯盟」，針對半臥床或臥床者，可透過「醫疾幫生理監測平台」，長者只需配戴輕薄量測器，就能紀錄體溫等4項關鍵生理數據。（陳育賢攝）

台灣人口結構在高齡化、少子化雙重衝擊下，人老了誰來顧？工研院為此超前部署，攜手產、醫與長照相關業者組成「智慧長照大聯盟」，整合各長照場域的技術，提供系統整合、場域應用、指導諮詢，打造國內首條智慧長照產業鏈。

工研院副院長彭裕民表示，台灣將在2026年邁入「超高齡社會」，超過65歲以上的老年人占比將超過20％，未來台灣照護人力將無法支應龐大的需求，長照成為刻不容緩的挑戰。

面對越來越多老化問題、失智者退化與照護者的痛點，台灣在長照相關領域已建立合作的共識，包括2017年實施的長照2.0政策，除了社會福利外，若能再透過跨領域整合將長照打造為1個產業，運用科技將傳統照護轉型為更有品質及效率的智慧照護，降低患病率與延緩疾病發生，才能讓被照護者獲得更良好的照護品質，並減低醫療人員的照護負擔，真正解決長照痛點。

彭裕民指出，工研院此次號召包括民間長照安養機構、醫療資源、科技產業、家具零售業、運動健身業者、建設公司、保全業與學術機構等跨領域業者，串聯特力集團、錸德集團的錸工場、中華電信、佳醫集團、研華科技、友達光電、榕懋實業、銀好宜崌等上中下游20家業者，成立國內首個「智慧長照大聯盟」，透過整合AI人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術，打造長照驗證體系的服務新模式，希望讓全台照護技術及產品可在銀髮聚寶盆的智慧長照試驗場域中驗證、測試及整合，提供總體服務與解決方案。

其中，工研院已在新竹榮民之家導入「全身型步態分析系統」，透過銀髮族的步態分析了解長者衰退程度，也將銀髮聚寶盆相關生理監控技術導入台南榮家並測試效能，透過科技即時量測生理資訊並上傳至護理站，減少對長者的干擾，也減少照護者的人力負擔。

而工研院打造智慧照護驗證試驗場域，則包括「賦能檢測」、「非接觸失能監測」及「失智整合解決方案」，運用智慧科技進行協助及照護。

當長者還能健康行走時，可透過「Mirror Fit樂齡智慧肌能鏡」，針對銀髮族身體功能性檢測，提供長輩個人化的運動處方箋。

針對半臥床或臥床者，可透過「醫疾幫生理監測平台」，長者只需配戴輕薄量測器，就能紀錄體溫、呼吸、心跳、血氧濃度等4項關鍵生理數據，輔助醫護人員更精確判讀。

針對失智者可以「失智整合解決方案」中的「PECOLA樂齡陪伴機器人」，協助子女陪伴獨居長者，並彙集資訊給子女，讓遠方子女不再擔心家中長輩安危。

(中時 )