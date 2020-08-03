國內新冠肺炎疫情未來發展，今(3)日在一場媒體主辦的論壇中，論及有關開放邊境的問題。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳指出，如果國人一直抱持永遠「＋0」心態，那邊境就很難有鬆綁的那一天。

遠見雜誌今天舉辦論壇，邀集官方、相關學者與會，針對國內新冠肺炎疫情發展對談。張上淳在會中坦言，最近確實為了如何再開放討論解除檢疫的事情，尤其國際疫情嚴峻，但除非我們都不跟其他國家往來，否則我們守得很緊，台灣人民很安全但也犧牲很多，包含境內許多經濟活動，要以適當進展不容易。

張上淳直言，目前因卡在第五天或是第七天篩檢陰性無法保證後續不會出現陽性，而導致有一點社區傳播的可能。就像最近出現外籍人士感染的事情，如果全民不要永遠保持「零容忍」，如果大家期待永遠「＋0」，那主政者永遠放不了。他說，如果大家可以接受一點點小疫情，不要對人民身體健康損傷，在可控範圍控制著，對主政者來說才能做更多的開放。

(中時新聞網)