號稱全台第二大社區、總戶數第二多的基隆山海觀社區，曾榮獲「106年度基隆市優良公寓大廈評選大型公寓大廈社區組亞軍」，但治安問題頻傳。（張穎齊攝）

號稱全台第二大社區、總戶數第二多的基隆山海觀社區，曾榮獲「106年度基隆市優良公寓大廈評選大型公寓大廈社區組亞軍」，但治安問題頻傳，管委會的出入車輛管理及副主委、管理費等問題，備受質疑。（張穎齊攝）

號稱全台第二大社區、總戶數第二多的基隆山海觀社區，曾榮獲「106年度基隆市優良公寓大廈評選大型公寓大廈社區組亞軍」，但治安問題頻傳。（張穎齊攝）

號稱全台第二大社區、總戶數第二多的基隆山海觀社區，再度引發治安疑慮，30多歲黃姓機車騎士疑似酒駕闖紅燈，遭俞姓寶馬駕駛提醒，豈料黃男竟尾隨俞男至山海觀社區內，當眾亮槍指著俞男頭部，所幸俞男快速扳轉黃的手，並將黃的頭爆打至滿頭鮮血，目前警方尚在偵辦釐清中。

據了解，黃男3日上午11時許騎車行經山海觀社區附近道路時，因闖紅燈，遭駕駛白色寶馬的俞男開窗提醒稱「你闖紅燈了知道嗎？」怎料黃竟發大飆，尾隨俞男至山海觀社區內，加上社區管理只限制汽車進出、機車隨意放行，黃直接在觀海街上當眾亮槍指著俞嗆聲。

俞男當下車上有另名男子和1名孩童，黃的亮槍行為令人嚇傻，但俞見狀卻未心生畏懼，手腳敏捷地扳轉黃的手，將黃撂倒在地、猛K頭部，導致黃血流滿頭，無法觸碰槍枝，居民赫見後，嚇得立刻報警，警方獲報趕緊前往，在場發現黃男持有1把疑似改造手槍、4發子彈。

救護車到場後，發現黃男身上滿是酒味，所幸黃只有頭部流血、左眉撕裂傷，被送往醫院，目前警方尚在釐清偵辦中。

另外，值得一提的是，山海觀社區曾榮獲「106年度基隆市優良公寓大廈評選大型公寓大廈社區組亞軍」，但治安問題頻傳，除屢次被查獲有毒蟲，管理委員會也經常爆糾紛，現任副主委曾秀菁先前當選砂子里長，但被檢調查出涉嫌花30萬元勸退有意參選里長的候選人，被判4年2個月、喪失公職身分，管委費更因飆漲0.6倍，受盡居民質疑金錢流向，此次管委會更直接讓黃男持槍騎車進入社區，居民花錢請來的保全管理員形同虛設，偌大的社區，治安十分堪慮。

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(中時 )