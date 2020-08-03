台灣IC大廠聯發科Q2合併營收676.03億元新台幣，季增11.1%、年增9.8%，毛利率43.5%更創近4年半以來單季新高。隨著聯發科Q2財報繳出好成績，大型研究機構紛紛調升聯發科目標價，奠定千金態勢，董事長蔡明介與執行長蔡力行所創下的「雙蔡共治」，是讓聯發科在5年內起死回生的關鍵。

聯發科在4G手機市場面臨大挫敗，也讓聯發科提前將眼光擺在5G手機處理器的商機上。去年11月底搶先競爭對手高通，推出首款5G系統性單晶片(SoC)處理器「天璣1000」，還有隨後推出的天璣1000L架構平台，並在今年陸續推出天璣800系列處理器，以及日前推出的天璣720，加強在旗艦級、中低階5G手機市占率。

執行長蔡力行表示，今年5G手機銷量上看2億支，在全球市占率可達2成、大陸市占率更有機會攀上4成，近期將使用台積電6奈米製程，豐富產品價格帶，預計未來推出的旗艦級處理器，委由台積電5奈米製程。

聯發科股價在7月27日站上763 元，創下18年來新高紀錄，離歷史高點 783 元僅差不到3%的漲幅空間，同時聯發科市值超越鴻海，成為台股第二大權值股。

聯發科前身為聯電自多媒體部門分出來的子公司，聯發科於1997年正式成立，由原本就是領導該小組的蔡明介擔任董事長，資料顯示，初期主要產品為CD-ROM晶片組，之後業務擴展到入無線通訊基頻與射頻晶片，以及車用電子與物聯網等領域。

蔡明介原為中研院電子所研發經理，1983 年離開工研院，進入聯電擔任研發主管，一步步由技術人員成為高階管理人，並在聯電決議專攻晶圓代工市場，將IC設計研發的工作交付到蔡明介手上。據媒體報導，蔡明介常用「一代拳王」理論，只有創新才有未來，讓聯發科成為亞洲最大的IC設計廠商。

聯發科也抓住行動裝置成為主力產品的時機，雖中間一度受到與高通的專利官司衝擊，但在超前布局5G市場，所開發的5G應用處理器(AP)也委由全球晶圓代工台積電先進製程代工，提供優越的效能，讓產品更有機會被客戶採用，更有機會拉近與高通的差距。

至於蔡力行，原為台積電創辦人張忠謀培養10年的台積電接班人。蔡力行先是在1989年進入台積電，先後擔任台積電晶圓二廠、晶圓三廠廠長，以及台積電南廠區副總經理、營運執行副總經理、業務執行副總經理，還有在台積電轉投資公司世界先進擔任總經理。

蔡力行擔任台積電總經理期間，先後兼任營運長、執行長，被視為張忠謀的接班人選，卻在2008年金融危機之際，暫緩40奈米製程布局，採取嚴格的績效考核模式，這套鐵血裁員決策，最終2009年讓張忠謀回鍋指揮大局，蔡力行黯然下台、轉任台積電新事業處總經理，最終離開台積電。張忠謀也曾接受媒體採訪時表示，提到「昔日的接班人」蔡力行，罕見坦承「相當不捨」。

蔡力行後來擔任過中華電信董事長，但也因過度鐵血的績效考核制度引發反對聲浪。2017年接受蔡明介邀請，蔡力行接任聯發科共同執行長，創造「雙蔡共治」。回到熟悉的半導體產業，蔡力行一改鐵血作風，藉此對付高通、展訊夾殺，最終在5G時代率先搶市，股價也從當時的250元，飆到700多元，甚至被多家大型研究機構喊到破千目標價，聯發科前景受到市場矚目。

(中時新聞網)