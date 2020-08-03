德化工大廠巴斯夫推展循環經濟再傳佳音。巴斯夫宣布開發一種舊床墊化學回收工藝，並可將其用於新床墊製造，將在德國勃蘭登堡的施瓦茨海德生產基地進行試驗專案。透過該工藝，巴斯夫正在開拓全新領域，有助於推動泡綿和床墊產業的永續發展，並滿足消費者不斷提升的環保需求。

巴斯夫強調，開發舊床墊化學回收工藝是希望透過舊床墊的化學回收，來達到軟性聚氨酯泡綿的閉鎖循環管理；目標是回收舊床墊材料，並保證其品質與未經回收的原材料相當。此項專案有助於將消費後的廢棄物重新整合至產品生命週期。

巴斯夫歐洲異氰酸酯業務管理負責人 Shankara Keelapandal表示，此項回收工藝可分解軟性聚氨酯泡綿，並提取出最初使用的多元醇；由於所使用化石資源更少，便可生產出碳足跡顯著減少的新泡綿。首批舊床墊回收材料將於今年後期運送至合作夥伴，以共同開發該專案。

巴斯夫在全球約有117,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域。2019年巴斯夫全球銷售額約590億歐元。

(工商 )