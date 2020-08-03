中鋼公司於109年8月3日上午召開第17屆董事會第9次會議，通過投資19.84億元進行「焦炭輸送及處理系統工程」案。中鋼表示，該案目的為進行設備更新、改善環保，以及維持高爐及燒結場的穩定生產。

另該案所含關鍵設備國產化效益，包括機械設備約2.29億元、輸送機電控設備約0.26億元，合計節省約2.55億元。該案計畫期程自110年1月1日至112年12月31日止，為期3年。

(工商 )