台灣大哥大5G開台後，5G「好速成雙」專案再加碼，月付1,599元申辦5G「好速成雙」1Gbps專案，免加價到府升級安裝WiFi 6企業級無線網路設備服務，換言之，除可享5G高速行動上網吃到飽外，在家還能擁有光纖上網不加價，行動網內通話免費，網外+市話最高450分鐘免費，並溯及至5G開台後申辦用戶。

台灣大表示，5G「好速成雙」資費搭配WiFi 6，將讓光纖上網傳輸速度增近1倍，更能提供多人高速連網，堪稱業界飆速的無敵鐵金鋼。

台灣大也祭出5G「好速加掛」優惠，既有行動上網用戶，加購月付最低349元，即可享有60Mbps光纖上網服務，高用量行動用戶，每月加購749元，則能加入1Gbps光纖上網的行列。

台灣大強調，申辦5G「好速成雙」、5G「好速加掛」1Gbps專案用戶，可享升級內建WiFi 6企業級無線網路設備。理論上，WiFi 6技術用手機實測下載傳輸速率最高可達850Mbps，遠超過WiFi 5的450Mbps速率。

企業級WiFi 6能有效提升網路效率、降低延遲，讓用戶追4K高畫質戲劇順暢不累格，同時WiFi 6因採用新的多點傳輸技術(MU-MIMO)，能讓更多人可以同時高速連網，玩遊戲連線也暢通無阻，進而讓智慧家庭生活再升級。

台灣大針對申辦台灣大5G「好速成雙」案用戶，再加贈價值2,500元的Google Nest Mini中文化智慧音箱與TP-Link 迷你Wi-Fi 智慧插座 Tapo P100，或是送出最高1,500元的「 momo幣」，另外，還加碼送myVideo和MyMusic影音前6個月免費，讓用戶擁有超過上萬部影音內容與近千萬首音樂曲庫等影音服務，以及共23台高畫質數位頻道，包括CBeebies、tvN、DreamWorks、亞洲旅遊台、寰宇新聞台等優質頻道節目。

(工商 )