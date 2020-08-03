中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.288％，連續第三個月創歷史新低紀錄，較前一期的0.303％，下滑1.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管認為，央行6月雖未再降息，但市場過剩資金氾濫，仍積極進場搶標的結果。

根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引3,684.9億元資金進場搶標，投標倍數2.17倍，維持較高的2倍以上水準，得標比率46.13％。銀行資金調度主管表示，央行3月降息1碼（0.25個百分點）後，市場閒置資金更加氾濫，雖然6月第二季理事會未再降息，但央行7月仍加發定存單回收市場氾濫資金可知。

銀行資金調度主管指出，今年以來364天期定存單搶標資金，均在2倍以上的較高水準，主要是閒置資金無處去化壓力大，尋求相對穩定去處，定存單搶標更熱絡，得標加權平均利率連續三個月探底，本期更低於市場預估的0.29～0.30％區間。

央行從2010年4月開始標售364天期定存單，之後多次調高，2017年5月增至1,700億元至今。但因應季節性資金需求增加，例如今年農曆年前的1月，機動減額為1,000億元。

(工商 )