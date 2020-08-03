（入住承億文旅即日起可以七折加購高鐵車票。圖／承億）

點經濟發燒，台灣高鐵今（3）日宣布，為強化TGO會員機制，推出全新「點數365」平台，網羅超過60個品牌並開放TGO會員透過平台進行兌換，包括烘培飲品、超商餐飲、交通休閒、伴手禮以及知名飯店住宿！其中，承億文旅集團入選八家首發旅宿品牌兌換名單內。

即日起，TGO會員即可在「點數365」平台，以2,499點～6,000點兌換承億文旅旗下商品，包含500元住宿折價券、1,000元住宿折價券、港式雙人套餐等。

承億文旅集團在台灣共有6間風格主題各異的文創設計旅店，除花蓮山知道及墾丁雅客小半島所屬縣市尚無高鐵站之外，其他旗下飯店：淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子及嘉義商旅皆在高鐵站縣市。

承億文旅董事長戴俊郎表示，承億文旅與台灣高鐵合作不僅是回饋旅客用更優惠的方式來入住，更是品牌加乘效應，此次台灣高鐵要打造台灣美好生活體驗，嚴選台灣各界知名品牌合作，就是對承億文旅最好的品牌認同及行銷曝光。

承億文旅數位行銷處協理黃資芬表示，高鐵TGO會員自2017年上線以來人數已超過143萬，累積共8億點數未兌換，就算只有1％來兌換承億文旅數量也相當驚人！因此，此次承億文旅積極爭取入選成為首發旅宿合作品牌。除可使用點數兌換入住外，凡入住承億文旅即日起可以七折加購高鐵車票，搭配專案再贈送當地農場門票，讓旅客舒適抵達各城市並享受農園樂。

現正國旅發燒加上暑假檔期讓飯店房間一房難求，除了台灣高鐵之外，承億文旅首度與台鐵環島列車合作，每日保留一定數量房間給環島之星列車，讓旅客不僅搭火車環島，更保證入住以當地文化特色為主題的承億文旅。

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