哈格比颱風強勢來襲，桃園列入豪雨特報。3日中午12時許大園分隊災情查報時，根據以往較容易淹水的位置巡查，發現埔心涵洞淹水約1米高，且有一輛小貨車淹在水裡，但找不到車主。

3日中午12時大園分隊在中正東路一段840巷埔心涵洞發現一名小貨車陷在淹水裡，但並沒有看到駕駛。大園分局表示，已通知大園區公所協助抽水，目前拖吊車也沒辦法進入，只能等待抽水完將車輛移開，並通知車主。

(中時 )