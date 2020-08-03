休士頓火箭今（3日）強碰密爾瓦基公鹿，火箭雙星威斯布魯克（Russell Westbrook）以及「大鬍子」哈登（JamesHarden）合力攻下55分，球隊最終以120-116力克公鹿，而哈登在末節最後階段奮力守下「字母哥」安特托昆波（Giannis Antetokounmpo）也成一大亮點，賽後被問安特托昆波好不好守時，哈登給出的答案可以說是簡潔有力。

這場比賽火箭全場出手61次三分球，雖然「死亡五小」的陣容被公鹿在禁區肆虐，但投進21記三分球彌補雙方高度上的差距，火箭雖幾度拉開與公鹿的差距，但很快地又被追回來，末節剩下14秒，公鹿1分落後，安特托昆波卻發生致命傳球失誤，最終火箭就以120-116拿下比賽。

這場比賽，火箭威斯布魯克攻下全隊最高31分，外帶6籃板、8助攻，至於哈登手感不佳，全場14投5中，不過仍靠著站上罰球線取分，全場拿下24分、7籃板、7助攻以及6次抄截；至於公鹿這邊，全隊得分最高的是安特托昆波，進帳36分，外帶18籃板、8助攻。

另外，末節剩下1分30秒時，安特托昆波拿球打算單打哈登，但哈登卻一改過往的風格，死命地守住這球，因此賽後就有媒體詢問哈登：「防守安特托昆波有多難？」哈登聽到後馬上回覆：「下個問題。」隨後沉默幾秒後又說：「我不需要向任何人證明什麼，沒啥好說的。」

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(中時新聞網)