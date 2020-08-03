大陸河南省鄭州市上個月28日，一名何姓男子的愛車，被5名孩童當成遊戲場所的彈簧床，不停的在上面跳來跳去，造成車輛多處損壞，修理費用近上萬人民幣，何男找到幾名孩童的家長要對方賠償；不料，對方竟說，「小孩踩一下，不會把車踩壞。」

根據《封面新聞》報導，何男的愛車被5名孩童當成彈簧床，不斷在上面跑來跑去，跳上跳下長達一個半小時，造成車輛多處損壞，維修費高達上萬元人民幣。事後，何男找到幾名孩童的父母要求對方賠償，卻沒有任何一名家長願意承擔責任；有人表示不應該賠償這麼多費用，有的請何男去找保險賠，還有人提出質疑表示，「（車頂）破的地方，未必就真的是小孩踩的吧！我覺得小孩踩一下不會壞。」最後，因雙方意見無法達成一致，何男決定針對此事提告。

而新聞曝光後，許多網友氣憤表示，「什麼樣的家長，教出什麼樣的孩子」、「跳一個半小時，這些家長都去哪了？現在要賠錢了，就開始耍賴了」、「有這種家長，這小孩好不了」、「未成年人犯錯，監護人就該賠償。」、「踩壞人家車還不該賠嗎」、「建議提告，讓法律教訓（他們）」。

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(中時新聞網)