民進黨立委蘇震清因涉嫌貪汙遭聲押，成近日各界熱議話題。高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁競選團隊發言人呂謦煒稍早提及，2019年陳其邁幫蘇震清站台助選的時候，曾說兩人是百年修得「同車」渡，呂謦煒並向陳其邁拋出兩問。

蘇震清因涉嫌貪汙遭聲押，其驚人財產變化也被挖出。蘇是4連霸立委，查閱監察院財產申報，2015年蘇震清一家存款約679萬。然而，2016民進黨執政後，蘇震清夫婦存款增至1584萬元，此後資產快速增長，2019年申報存款暴增至7528萬。

對此，呂謦煒在臉書指出，看到蘇震清疑似收賄2000萬，這陣子存款暴增7000萬，讓他不禁想到陳其邁曾經說過「蘇震清跟他在一起的時間，搞不好跟老婆比他在一起的時間還要多」！

呂謦煒提及，2019年陳其邁幫蘇震清站台助選的時候，曾說與蘇是百年修得「同車」渡，在他擔任立委時期，兩人經常坐同一班高鐵。兩人平時也常湊一起，蘇震清跟他在一起的時間，搞不好比跟老婆在一起的時間還要多。

呂謦煒向陳其邁拋出兩問，他質疑，若蘇震清跟陳其邁在一起的時間真的比老婆跟他在一起的時間還多，「不知道陳其邁先生對蘇震清涉賄的事情是否知情？」、「陳其邁要不要為推薦了貪腐候選人表態？」

(中時新聞網)