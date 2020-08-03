姪子蘇震清涉弊案蘇嘉全請辭府秘 總統蔡英文親上火線說明

總統府秘書長蘇嘉全以及他的姪子民進黨立委蘇震清近來屢次發生爭議，蘇震清近期因為捲入貪污案被檢方聲押禁見，蘇嘉全則聲明辭去總統府秘書長一職。對此，總統蔡英文今天2點半召開記者會回應收賄案。在記者會上，蔡英文直接宣布新任總統府秘書長由前秘書長李大維接任，李上任的第一項工作就是前總統李登輝的治喪事宜。

蔡英文表示，李大維為其重要工作夥伴，將借重他豐富政務經驗，在經貿快速變動時刻對挑戰作最好因應。李上任後第一項工作就是前總統李登輝的治喪事宜，她已請三十二位代表做治喪大員，稍後將公布名單。

對於蘇嘉全請辭一事，蔡英文表示，她尊重蘇嘉全的決定，也能夠理解蘇已辭職明志的決心，有關公司法的修法，相信外界都看到了結果，即使有少數有心人企圖運作，也無法扭曲最後的法案。歷來重要的法案，無論是在執政團隊或是行政部門，都有專業嚴謹的把關機制，民進黨在立院也會透過黨團機制來廣泛討論，並且和行政部門密切協調，找出最符合國家利益的形式，不會受到少數人的左右。

對於有立委涉案，蔡英文直言，希望司法單位勿枉勿縱，但她也要提醒執政團隊的同仁，在還未執政之前，她就說過，「升官發財請走別路」，執政的目標不是為了自己的利益，而是為了讓台灣更好。法律是道德最後底線，執政團隊的成員如果違法，就要受到法律的制裁，但就算沒有違法，並不代表不會影響社會觀感，不會傷害人民對政治的信任。因此，她要請執政團隊成員深自警惕，以更高的標準來要求自己，也對自己行為負責，切勿因一時疏忽，讓人民失去對政府的信任。

(中時新聞網)