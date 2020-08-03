旅外小將譚傑龍、前裕隆中鋒李德威兩名本土長人，3日在記者會正式宣告加盟寶島夢想家，夢想家董事長張承中說：「兩人預計簽下兩年合約(譚傑龍是1+1)，畢竟今年真的很有趣，目前也還沒確定ABL與新聯盟，但我們先行補強了！」

提到跟李德威的淵源，張承中表示，兩人在2013年就認識了，當時還嘲笑過李德威太胖，要他努力減肥，如今看到他瘦身有成，感覺相當開心，「重要的是德威的態度很好，也才28歲，還沒到達生涯顛峰期，我很看好他的未來發展。」

至於譚傑龍，張承中形容就像一塊璞玉，「傑龍才20歲，裸足就有204公分身高，是台灣近年少見的優質長人，還可面框投籃。為了招募他，我還特地跑去新竹跟他母親見面，畢竟我們很期待他的未來，也算是替中華隊禁區培養新血。」

選擇離開待了10年的裕隆，李德威透露最大原因還是發揮空間，「其實我一直都有給自己目標，也希望可以換個環境看看，加上太太也很支持，所以才會加盟夢想家，先前包含富邦、新竹、璞園等隊也都找過我，但最後仍選夢想家。」

「我有考慮過富邦，但跟曾文鼎討論後，認為富邦空間有限，畢竟他們擁有『雙曾(曾文鼎、曾祥鈞)』了，」李德威說，「阿中哥當年看到我的模樣，跟我現在已經少了12公斤了，我當前就是缺什麼練什麼，每周至少兩到三次重訓。」

至於生涯首次打職業聯賽的譚傑龍，不改羞澀個性表示，「我會努力呈現各種身手，努力在比賽中發揮出來。我簽下的合約應該是1+1年，因為我希望明年假如疫情受到控制，我可以回到加拿大繼續我的課業，一切都以求學為主！」

(中時 )