遶境事務所特展其一主題，展現大溪人對神明奉獻的熱情。（呂筱蟬攝）

漫畫「神之鄉」以大溪為背景描述在地社頭文化，原著改編成10集電視劇，製作與演員團隊3日在大溪普濟堂熱鬧開鏡。另「大溪木藝生態博物館也在普濟堂舉辦「遶境事務所」特展，其中「天界慶生會」，模擬各路仙尊神將齊聚一堂開會籌辦慶典盛況，展現趣味。

神之鄉卡司由新生代演員李玉璽、項婕如主演，全劇95％以上在大溪取景拍攝，市長鄭文燦說，大溪是台灣文化縮影，也是桃園文化起點，從民國4年開始，社頭會在關聖帝君生日時遶境，百年來從未間斷，大溪還有豐富的老街歷史、大漢溪文化生態，在這裡取景非常適合，市府將全力協助，10集戲劇可說是認識大溪最好的方式。

遶境事務所特展則有「天界慶生會」及「人間應援團」，除呈現神將、三太子等眾神明齊聚一堂，熱烈討論如何幫關公慶生，民眾也可一窺眾神明的日常用品，展覽巧思設置多媒體裝置香支，民眾握香許願，可獲得神明開解籤詩。「人間應援團」則記錄大溪人如何盡一己之力為神明奉獻，無論是扛神轎、擔任香擔手、值年爐主、洗廟志工或供應祭祀糖塔等，傾大溪全城熱情合力完成年度遶境盛事。

(中時 )