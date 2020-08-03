前總統陳水扁今日於臉書上，發文抨擊前總統馬英九再提九二共識。（摘自臉書／李宜杰台南傳真）

前總統馬英九日前弔唁前總統李登輝時，在臉書上po文，回憶28年前李登輝主持國統會時，通過《關於「一個中國」的涵義》決議，也為同年的兩岸海基會、海協會達成「一中各表」的「九二共識」奠定基礎。前總統陳水扁今日在臉書po文稱，九二共識一直是一個假議題，卻被馬英九拿來真詐騙，「講啥米豪洨話（指說謊）」。

馬英九日前前往弔唁李前總統時，在臉書上表示，「正是28年前的今天，李登輝主持國統會確立了九二共識基礎，為兩岸間留下一扇窗，願李登輝安息主懷」。

這一席話，引發陳水扁今日在臉書上怒斥，1992年的香港會談，並不存在「九二共識」4個字。2000年4月28日，時任陸委會主委蘇起首次提到九二共識，後來蘇起也坦承那是自己創造的新名詞，並承認九二共識是假議題，陳水扁表示「但馬英九卻拿來真詐騙」。

陳水扁還說，2015年5月2日，李前總統曾針對時任總統馬英九公開稱「九二共識是兩岸關係最重要的基礎」回應，九二沒有共識，九二共識是最不重要的「豪洨話」，九二共識是蘇起創造出來讓國民黨安心的。

(中時 )