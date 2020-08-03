公務人員退撫基金今（3）日公布上半年收益數，因6月單月收益轉正94.2億元，因而上半年虧損金額縮減至179.9億元，收益率負3.11％。

退撫基金公告，上半年在自行操作方面，因債券殖利率的變化，固定收益再度轉為1.42億元（前5月為正的6.66億元），資本利得負28.66億元（前5月為負81.57億元，委託投信經營收益負149.82億元（前5月為負199.2億元），合計虧損179.9億元（前5月為負274.1億元），收益率負3.11％。

(工商 )