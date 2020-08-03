退撫基金上半年虧損減少至約180億元 14:512020/08/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公務人員退撫基金今（3）日公布上半年收益數，因6月單月收益轉正94.2億元，因而上半年虧損金額縮減至179.9億元，收益率負3.11％。 退撫基金公告，上半年在自行操作方面，因債券殖利率的變化，固定收益再度轉為1.42億元（前5月為正的6.66億元），資本利得負28.66億元（前5月為負81.57億元，委託投信經營收益負149.82億元（前5月為負199.2億元），合計虧損179.9億元（前5月為負274.1億元），收益率負3.11％。 (工商 ) #退撫基金 #為負 #上半年 #收益率 #上半年虧損 也許您會感興趣 財經熱門新聞 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 財經 一代拳王、張忠謀昔日接班人領軍 打造台股第二座護國神山 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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