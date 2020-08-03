研勤（3632）旗下GOLiFE研鼎智能（6529）7月31日舉辦「府城動起來-青銀共動健康邁進」成果記者會，展示其穿戴裝置及運動數據服務平台服務成果。

「府城動起來」在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持下，媒合地方政府需求與科技產業創新能量，本計畫與在地醫院、大專院校、地方特色產業、藥局通路、社區鄰里長等多方鏈結推動，透過「府城動起來App、[email protected]聊天機器人與線上平台、運動平台」，讓民眾藉由穿戴式裝置與手機，量化自我健康管理，達到健康促進功效。

目前APP的下載數超過12,000次、揪團健走的步數累積超過4億7千萬步，此步數可繞台灣258圈，APP上觀光景點與商家的打卡數超過10,000次。

台南市老年人口比率已超過15％，打造樂活高齡友善城市，一直是市長黃偉哲的政策主軸，黃偉哲表示「府城動起來App」以遊戲化以及趣味化的方式讓市民投入運動並融入生活當中，目前已超過1 .2萬人次使用，更已有超過8,000人受惠，更因透過App揪團功能，養成持續21天的健走運動習慣。

研鼎智能董事長簡博彬表示，而完成持續3個月健走的民眾中，有高達7成的長輩，持續運動讓長輩們在握力與肌耐力的部分都有明顯的改善。

簡博彬說，在推動過程中，遇到最大的困難是長輩們對於資訊設備使用的不熟悉，因此，研鼎智能串連成大與護校的青年學生們與長輩們「共動」，由青年學子們教導長輩們如何使用資訊設備；看到許多原本對於科技完全不熟悉的長輩們，慢慢學習使用科技裝置是讓人非常感動的；也透過年輕人們的回饋，作為研發APP持續優化設計出符合高齡長者們適合介面。

GOLiFE致力結合科技與運動，提供更智慧的穿戴裝置與系統環境，並透過雲端服務，建立最新、最完整的個人生理數據資料庫，打造台南市民的運動大數據平台。將運動升級為科技運動的概念，讓運動大數據平台成為促進市民維持健康的得力智能助手。

(工商 )