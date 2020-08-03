立委許淑華就讀逢甲大學經營管理研究所碩士論文，被促轉會前副研究員吳佩蓉指稱涉嫌抄襲，並質疑「神力女抄人」碩論到底抄襲了多少人？許淑華則表示，論文應強調的是主題原創性，抓緒論有欠公允。

許淑華到高雄輔選李眉蓁，卻意外引發吳佩蓉追查她的論文，《公部門結合地方文化創意產業發展之研究─以南投市為例》，經過吳佩蓉搜尋第一章緒論「壹、健全地方經濟發展創造具特色的地方文化創意產業」，從標題開始整整5大段（近2頁篇幅）抄襲中央大學客家政治經濟與政策研究所黃中元的碩論《公民社會與地方文化產業發展之研究─以南投縣茶葉文化產業為例》，而許淑華的參考文獻也未列入。

再者，許淑華碩論第4頁台東縣「池上米」，一整段抄襲台東大學區域政策與發展研究所賴榮盛的碩論《WTO與稻米產業競爭力研究：以台東縣池上鄉池上米為例》，而參考文獻同樣沒載入。

還有，許淑華碩論第二節研究問題與目的所列的圖文，抄襲來源不明，在玄奘大學公共事務管理系曾資程的《新竹市世博台灣館產創園區委外經營之研究》碩士論文有出現類似的圖文，而曾有註解資料出處。

吳佩蓉質疑許淑華利用南投市長的身分，在市公所進行論文的問卷蒐集與調查訪問，上班時間濫用職權，領公帑寫自己的碩論？

民進黨南投縣黨部執委曾琮愷表示，既然許淑華有意參選縣長就應該用最高標準審視，她的論文被質疑應該說清楚講明白。

許淑華表示，她與「中央大學黃中元論文」發表時間相差僅有半年，她在寫作時，「黃中元論文尚未發表」，她不可能看過其論文。有關該幾個段落，本人是引用○○○報考暨大博士班「研究計畫」中內容，因該文章未發表，所以疏忽未載明引用出處。

許淑華說，有關引用「台東池上米」部分，該部分二段均是節錄自「地方研習中心研習論壇」內容，當時該網站參與討論人數相當踴躍，已於第二段中載明引用出處。有關「圖1-1、從公共行政轉變為公共管理示」部分，已於前段中說明是引用自丘昌泰，2000年：58-59」，並非所質疑未載明。

許淑華強調，她當時擔任南投市長，探討公部門結合地方文化創意產業發展相當完整，且當時各項產業推廣活動均為她所推動（首創或延續），因此，她所撰寫內容有獨創性和完整性。

(中時 )