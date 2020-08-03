廢到笑！不少人都在漫畫或電影中看過主角使出「手刀技」打敗對手。但大陸山東這位小偷大叔卻異想天開，在偷偷潛入陌生女子家中欲行竊時，對女主人施以手刀技法，不料，不僅沒把人打暈，還把女主人一把拍醒，只好趕緊逃之夭夭。

據《澎湃新聞》報導，大陸山東濟南地區上月發生一起私闖民宅案，一名李姓男子平時多在社區遊蕩，該日晚間意外發現有戶人家大門上插著鑰匙，萌生竊意進到屋內一看，發現女主人正躺在床上熟睡中，他竟武俠病發作，大展「手刀」神功，想打昏女主人藉以拉長竊盜時間。怎料，他這一拍，卻只把女主人打醒，竊盜行跡直接暴露，有夠尷尬。

李男落荒而逃不久後就被警方緝捕歸案，他被捕時則說：「我也挺後悔的，對他們感到抱歉。」這則新聞在網上引起熱評，大陸網友紛紛留言笑說：「這是人才」、「人家都熟睡你還叫醒他！」、「笑死」、「他應該是後悔把人打醒吧」、「是在拍喜劇？」、「這根本年度最佳搞笑新聞」。

(中時新聞網)