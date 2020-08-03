新北市府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，第4階段對未提出申請合法化或申請未通過廠家，3日開始全面拆除，今日雖輕颱哈格比來襲，也無法阻止整頓五股垃圾山決心，市府將按照既定排程執行131家違建拆除作業，預計12月31日前將全部拆除完成。

新北市工務局指出，市府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，針對五股垃圾山內屢傳公共安全、衛生、消防等重大事件，訂定4階段違建處理原則。

據統計，去年底已分別完成第1、2階段拆除作業，包括拆除7家重大汙染工廠、118處侵占公有地違建，今年4月23日新北市長侯友宜還率領公安小組執行第3階段拆除計畫，拆除無意願申請及歇業的無人廠家，總計共拆除79家違建。

工務局說，剩餘廠家則列為第4階段，市府已發函通知必須在7月31日前完成搬遷、地上物拆除，以及恢復原土地合法使用，拆除大隊於7月底限期到後，安排3日起執行第4階段強制拆除作業。

今日首先拆除的是五股垃圾山逾期未申請興辦事業計畫的廠家，此處違建面積約460平方公尺，拆除大隊動用機具、人力拆除完畢。

(中時 )