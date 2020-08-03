台北地院今天針對立委集體收賄案召開立委蘇震清、廖國棟及蘇辦主任余學洋、廖的助理丁復華部分羈押庭，案情也愈來愈明朗，甚至立委收賄價碼也一一曝光，目前得知的是，蘇震清收賄2000萬成為最大咖，陳唐山50萬最少，5名立委收賄總金額約3750萬元。

檢方這波偵辦聲押的10名對象，包括涉入SOGO經營權爭奪戰的李恆隆、郭克銘、陳超明、徐永明、蘇震清、廖國棟、丁復華、余學洋8人，以及涉入陽明山地目變更案的立委趙正宇及辦公室主任林家騏。

經過檢方偵查，立委蘇震清前後收賄約2000餘萬，立委廖國棟則收了900餘萬，第3位陳超則收了600餘萬，實力前黨主席徐永明則收200餘萬。至於陳唐山部分則是50餘萬，估計總金額3750餘萬。

檢方目前在偵辦SOGO經營權部分，台北地院在昨(2日)下午2點半起依續訊問李恆隆、郭克銘、陳超明及徐永明。徐永明直到3日凌晨近1時許才結束，法官並諭知8名被告全數訊問完畢後，再一併諭知裁定結果，裁定8人暫押候審室；陽明山部分因案情較單純、人數較少，目前北院昨已裁准羈押禁見林家騏，趙正宇則以100萬元交保，裁定一出爐檢方立刻即時抗告。

根據檢調追查，李恆隆為了推動俗稱「SOGO條款」公司法第9條項目續行修法，透過白手套，是知管理顧問公司負責人郭克銘、統領百貨總經理翁華利等人，接觸立委辦公室主任，以「公關費」、「公聽會」邀請費等名義，交付現金、支票等，再由主任或助理將款項交給立委。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆、統領百貨總經理翁華利涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟和前立委陳唐山、徐永明數十萬至2000萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；立委趙正宇則涉嫌收賄至少920萬，護航殯葬業者施壓變更地目。

北檢7月底動員7名主任檢察官、27名檢察官及230名調查官、檢察事務官搜索65個處所，約談63人，其中涉嫌行、收賄立委、立委助理及白手套公司職員、法律事務所助理共22人、涉洩密1人，23人經移送北檢複訊後，涉及行賄罪的5位前後任立委及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏，及行賄罪的太流公司前負責人李恆隆、白手套郭克銘都被聲押禁見。

(中時新聞網)