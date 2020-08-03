日本職棒讀賣巨人隊、樂天金鷲隊近日分別對全隊的球員、關係人士做了新冠肺炎的篩檢，來自台灣的選手陽岱鋼、宋家豪也在篩檢名單之列。今（3日）兩隊篩檢結果出爐，390人的結果全部為陰性，讓球迷也鬆了一口氣。

據《體育日本》報導，樂天金鷲隊讀賣巨人隊在7月29日、8月1日對一軍、二軍、三軍的教練、選手和工作人員共158人進行新冠肺炎的篩檢，結查是千葉海洋球場和樂天浦和球場進行。今日結果出爐，包含陽岱鋼在內共158人全部都是陰性。

報導指出，讀賣巨人隊則是在7月31日、8月1日這兩天對一軍、二軍、三軍的教練、選手和工作人員共232人進行篩檢，結果也在今日出爐，一樣是全員陰性，宋家豪的也可以安心了。

讀賣巨人預計從明（4日）開始在甲子園球場對戰阪神虎、7日開始在名古屋巨蛋對戰中日龍；為了應對遠征可能出現的感染危機，已計畫多項預防措施，包含不必要的出門、不必要的外出進食都全面停止。

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(中時新聞網)