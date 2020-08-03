為了遏阻新冠肺炎確診數激增而重啟的封鎖措施拖累需求與產出，印度製造業在7月加速衰退，使經濟萎縮惡化的機率升高。

亞洲第三大經濟體印度本財政年度料將創下自1979年以來最嚴重的經濟萎縮，最新的產業調查進一步印證印度慘淡的經濟前景。

財經數據服務公司IHS Markit周一公布，日經印度7月製造業採購經理人指數（PMI）為46.0，較6月的47.2下滑，為連續第4個月處於50榮枯分界點之下，並創下自2009年3月來維持最久的萎縮期。

IHS Markit表示，這項調查顯示主要的產出與新訂單分項指數再度加速走跌，破壞過去兩個月趨於穩定的趨勢。新訂單與產出進一步下跌，顯示儘管工廠再度調降價格，但整體需求仍然疲弱，促使企業連續第4個月減少人力。

投入與產出價格持續走跌，使整體通膨在6月升破印度央行設定之2～6%中期目標區上限後，反轉放緩的機率升高，這可能提供印度央行更多進一步寬鬆政策的空間。

為了緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，該央行自3月以來已經調降基準利率115個基點。市場預期該央行在年底前將再降息50基點。該PMI調查顯示，在央行可能推出更多貨幣激勵政策的預期下，對未來12個月的企業信心指數創下5個月新高。

印度的新冠肺炎確診數在全球排名第三，該國政府周一公布，過去24小時新增52,972個感染病例，使累計確診數達到180萬人。周一印度新冠肺炎死亡病例增加771人，累計達38,135人死於這場疫病。

(時報資訊)