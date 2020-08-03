《證交所》盤中零股交易自10月26日起實施 14:492020/08/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為便利社會大眾參與台股，滿足投資人普通交易時段買賣零股需求，台灣證券交易所已修訂上市股票零股交易辦法，並經金管會核可，投資人自今年10月26日起，可於普通交易時段買賣零股，屆時既有盤後零股交易仍可依現行機制維持運作。 因應盤中零股交易實施，可增加投資人盤中交易時段買賣零股管道，亦因盤中交易門檻降低，可望進一步提升年輕小資族群投資股市意願，減緩台股高齡化現象。 (時報資訊) #盤中零股交易 #小資族 #證交所 #台股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 財經 一代拳王、張忠謀昔日接班人領軍 打造台股第二座護國神山 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。