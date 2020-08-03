健喬集團(4114)旗下主力商品愛克痰600mg發泡錠(乙醯半胱胺酸(N-Acetylcysteine, NAC)，其註冊文件已於近日獲得中國大陸藥監局審評中心受理。由於近期受新冠肺炎影響，NAC的化痰與抗氧化效果獲得世界各國關注，該產品進入審評中心後，期能提前於2021年底前，即可取得進口註冊證。

新型冠狀病毒(COVID-19)漫延世界各地，這種病毒的特徵在於感染後病毒會快速入侵肺部細胞，造成肺部引起炎性風暴，正是這種炎性風暴導致急性呼吸窘迫，器官衰竭和死亡。而在炎性風暴的同時，也會引起肺部粘液及痰液?加，引發更進一步感染，乙醯半胱胺酸(N-Acetylcysteine, NAC)活性成分，通過分解粘蛋白複合物、核酸，將膿性成分及其它分泌物從粘稠變為透明，而發揮強烈溶解粘液做用，可使原本的濃稠痰液逐漸被稀釋淡化。

近日北醫附醫胸腔內科周百謙主任也指出：在國外的大型研究中，都注意到足量的NAC抗氧化劑可以有效地降低呼吸道發炎問題，控制臨床症狀，讓病患可以盡快縮短療程，使得NAC抗氧化藥物在流感季節時，被廣泛的應用。而大陸新冠肺炎多學科大會-國際連線分會場,與多國臨床專家探討新冠肺炎診治，大陸工程院院士鍾南山和其他高級別專家組長，也都肯定乙醯半胱胺酸診治中的臨床價值。目前美國也開始NAC方面的臨床試驗，期待相關的結果發表，能夠提供大家面對新冠肺炎的更多治療選擇。

愛克痰600mg發泡錠(乙醯半胱胺酸(N-Acetylcysteine, NAC)在大陸總市場量2018年約為3.2億人民幣，一年內成長40.2%。在台灣愛克痰600mg發泡錠的銷售與產能全台第一， 2020年1到6月份，銷售量相較去年同期成長24.34%。在營業額上，2020年1到6月份已創造1億3543萬元，與2019年同期相較，亦有達22.14%的穩定成長。

(時報資訊)