全球疫情未歇，中小企業主、一般民眾希望資金運用週轉靈活，為了貼近客戶需求，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行即日起推出「資金活化兆豐來，錢來運轉好運到」專案，借款不只可以是拿房子來當擔保品，還擴增到股票、債券等，讓民眾手上資產活化可快速便捷，貸款期間1~3年期、最低年息1.87%起，隨借隨還、按日計息，滿足民眾短期週轉資金需求。

貸款專案則分兩大類，一是貸款年限1年期（到期可續約）、最低年息1.87%起，二是貸款年限3年(擔保品限房屋)，最低年息1.92%起，貸款成數以鑑價最高7成。

兩大專案均採取「循環額度、按日計息」，不動用、不計息，且每次動用免收額外手續費，適合有短期週轉資金需求者。例如年息1.92%，只動用10萬，期間10天，10天利息僅53元。

據聯合徵信中心2019年底統計，個人房貸中有4成非屬購屋用途的房貸，顯示民眾利用房貸活化現金需求仍殷，兆豐銀行指出，加上全球疫情未歇，中小企業戶、民眾資金需求仍在，兆豐銀行提供更具活化資產彈性方案，補足客戶資金缺口，讓客戶資金一站貸足。

(時報資訊)