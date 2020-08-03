檢立院外「賄」蘇震清達6年 李恆隆辯「借貸關係」

民進黨立委蘇震清涉入SOGO經營權遭聲押，叔叔蘇嘉全更請辭總統府祕書長，一早蘇震清母親在老厝表示，我們老人家都不懂阿，他都在忙選民服務的事、這幾天都沒回來，相信他是清白的。

「不要針對老人家啦」蘇震清母親隔著鐵窗強調，老人家對整起事件不是很清楚，知道他對百姓服務相當認真，當然是清白的，現在司法在調查，就等司法還我們清白，已經80幾歲，早就不會囝仔的事情，不要打擾我們老人家，對整起事件不願多談。

(中時 )