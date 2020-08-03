蘇震清涉收賄 老母相信他清白：不要針對老人家啦 14:572020/08/03 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇震清母親針對整起事情強調相信囝仔是清白的。（林和生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢立院外「賄」蘇震清達6年 李恆隆辯「借貸關係」 民進黨立委蘇震清涉入SOGO經營權遭聲押，叔叔蘇嘉全更請辭總統府祕書長，一早蘇震清母親在老厝表示，我們老人家都不懂阿，他都在忙選民服務的事、這幾天都沒回來，相信他是清白的。 「不要針對老人家啦」蘇震清母親隔著鐵窗強調，老人家對整起事件不是很清楚，知道他對百姓服務相當認真，當然是清白的，現在司法在調查，就等司法還我們清白，已經80幾歲，早就不會囝仔的事情，不要打擾我們老人家，對整起事件不願多談。 (中時 ) #清白 #老人家 #蘇震清 #我們 #母親 也許您會感興趣 政治熱門新聞 徐永明收賄一通關鍵電話問「錢呢？」 黃創夏反應超酸 - 政治 錢呢？徐永明涉收賄 財產申報曝光 - 政治 柯P民眾黨黨員大會俯拍圖曝光 網：已哭！ - 政治 許淑華論文涉抄襲 母校逢甲大學說話了 - 政治 「罷韓大將」黃文益終將被罷免？他揭露關鍵時間點 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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