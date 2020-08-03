彰化縣內交通大執法開始了！警方為減少交通事故傷亡，即日起強力取締交通違規。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣內7月初才發生一周內2起重大死亡車禍事故，7月底接連2天再發生2件重大碰撞、導致4人死亡。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣內7月初才發生一周內2起重大死亡車禍事故，7月底接連2天再發生2件重大碰撞、導致4人死亡。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局交通警察隊員警到事故現場勘查，檢討改善策略。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局交通警察隊員警到事故現場勘查，檢討改善策略。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣上月底一連發生2起重大車禍，短短2天內、一連2起路口碰撞，共造成4條人命傷亡，彰化縣警方不再坐視，本月起執行交通大執法勤務，強力取締超速行駛，及闖紅燈違反號誌管制等違規。

彰化縣近年大力宣導交通安全，然而近三年重大車禍導致傷亡卻悄悄出現逆勢反漲現象，今年上半年A1車禍、亦即24小時內死亡之交通事故，共有65件、66人死亡，比例創下近三年同期新高。

7月6日，花壇鄉72歲李姓老婦騎機車要前往兒子開設的自助餐店幫忙，卻在中山路、番花路口，命喪右轉的槽車輪下；事隔緊一周，7月13日午後，福興鄉27歲陳姓婦女騎機車，在彰鹿路上疑似搶快違規左轉，遭同向直行在內側快車道的彰客輾斃。

7月30日清晨5點45分，台61線西濱大城路段、南下66.5公里處橋下平面道路，陳姓貨櫃車駕駛闖紅燈，害駕駛廂型車的68歲蘇男與妻子受困車內慘死；隔天凌晨5點，輪到彰化埔鹽鄉番金路與成功路口，64歲巫姓小貨車駕駛與19歲巫姓男大生互不相讓，當場撞個正著，兩人均傷重送醫不治。

彰化縣警察局除由轄區八大分局，規劃「交通大執法」勤務，加強超速行駛及違反號誌管制取締外，並由交通警察隊、保安警察隊複式支援（含測速照相勤務），在芳苑、溪湖地區加強警力展示遏阻違規。事故路段時相即起亦改為24小時運作，以提醒路口先停再開或減速之概念。

彰化縣警察局長許錫榮表示，上半年傷亡交通事故件數計1萬369件，其中，交叉路口碰撞就有5721件、比例約0.55％。他已指示交通警察隊製作「路口路權」交通事故案例影片，將由各分局利用村、里民大會、治安座談會等，民眾集會時機大力宣導，提醒路口禮讓「我OK你先行、路口慢看停」，以避免交通事故再度發生。

(中時 )