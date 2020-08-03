台中市前議長張宏年、市議員張彥彤家人到 盛唐中醫診所看診發生「鉛中毒」，前台中市長胡志強家人也曾去該中醫看病，胡志強3日表示，最開始是他女兒去看，後來太太調養身體也去那裡看中醫，「呂醫師是個很好的醫生，他們全家吃的中藥沒有什麼身體不適」，但是如果有需要去檢驗他也願意。

胡志強說，多年前是他女兒先去看這家中醫，覺得效果不錯，後來他太太身體需要調養，也去這家中醫診所調養，連他都有去看過診，家人都沒有不適的症狀，也沒有感到身體不舒服，大家都說這個醫生醫術高超，他沒有感覺到任何別人的問題，所以對這個醫生還是很感謝。

由於台中市衛生局調查目前掌握共有15人使用該自費藥粉

，6人已就醫檢驗，其中5人血中鉛濃度含量超標，胡志強與家人曾服用該診所的中藥，是否會去做檢測？

胡志強表示，有好朋友建議他與家人去做檢測，目前他與家人沒有任何不舒服或者中毒症狀，如果有需要，他一定會去檢驗。

(中時 )