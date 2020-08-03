綠委蘇震清疑涉收賄，身為叔叔的總統府祕書長蘇嘉全昨天請辭，蔡英文總統今天親自召開記者會，宣布新任府祕書長由現任海基會董事長李大維出任。

蔡英文表示，李大維過去四年多來從外交部、國安會、海基會，到現在出任府祕書長，都是她在國家政務上重要的工作夥伴，這次邀請他出任總統府祕書長，主要下要借重其在國際事務以及豐富的政務經驗。

她說，特別是在目前全球疫情蔓延，政治和經貿快速變動時刻，李大維將可協助她和政府團隊對這些挑戰作最好的因應。

蔡英文表示，祕書長上任後的第一項工作，就是李前總統的治喪事宜，她已於今天上午指派副總統賴清德等32位代表擔任治喪大員，名單包括官方代表，李前總統的故舊部屬和朝野各政黨及民間領袖，名單稍後公布，未來治喪大員會議將由賴清德主持，李大維負責協調連繫工作，並領導工作團隊處理各項治喪事宜。

她感謝李大維臨危受命，她相信在李秘書長的襄助下，府務可以無縫接軌，順利運作，國政也不會有任何耽誤。

(中時 )