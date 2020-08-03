輕度颱風哈格比(國際命名HAGUPIT)下午14時的中心位置在北緯26.2度，東經122.7度，即在基隆的東北方約150公里之海面上，以每小時19轉24公里速度，向西北轉北北西進行。

根據最新氣象資料顯示，哈格比過去3小時強度增強且暴風圈略為擴大，其暴風圈已進入台灣北部海面，對台灣北部海面及東北部海面仍構成威脅。

氣象局指出，雨量部分，累積至下午2點非常驚人，最高小時累積雨量出現在桃園市大園區，過去24小時累積188.5毫米，台北市北投區則為179.5毫米次之，另外淡水、北投、士林均出現90毫米時雨量。

隨著外圍環流雨帶持續移入北部上空，中部與北部雨帶在未來幾小時影響依舊顯著，傍晚將會逐漸趨緩，不過西南風會較白天再增強，嘉義、台南、高雄、屏東有驟雨出現，雨勢將持續影響到明天，後天將會減弱。

氣象局提醒，北部及東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備，在東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生，今(3)日桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，尤其今天適逢大潮期間，台灣北部及東北部沿海低窪地區請慎防淹水。

(中時 )