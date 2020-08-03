美國新冠疫情未見趨緩，於6月間宣布購買50萬劑瑞德西韋，此舉不僅造成許多歐洲國家不滿，也連帶影響我國的訂單，原定要在7月底輸入的2000劑，如今僅有78劑到貨，但中央流行疫情指揮中心對此毫不擔心，表示目前國內僅有1例重症病患，以目前庫存的300多劑來說是相當足夠的，加上明將召開專家會議，討論是否要將另一款藥物「地塞米松」納入治療指引，若通過就更不需擔心庫存不足的問題。

指揮中心發言人莊人祥表示，其實指揮中心在6月底就觀察到美國開始大量採購瑞德西韋，因此才緊急將國內庫存從200多劑提升到300多劑，但同月份世界衛生組織（WHO）也提出「地塞米松」對於重症患者的療效，加上近期新英格蘭雜誌的報導，終於讓指揮中心決定在明天於專家會議中討論，看看是否要納入治療指引。

莊人祥說，「地塞米松」是款非常普遍的類固醇用藥，因此在國內沒有庫存量不足的問題，醫學期刊中表示「地塞米松」對於使用呼吸器患者具良好療效，可望補上瑞德西韋在治療上所扮演的角色。

目前國內僅有1例重症患者，為近期的感染者，莊人祥說，按照台灣8％重症的機率來算，至少要有540人確診，才會對瑞德西韋的庫存量造成威脅，我國上月才20幾例確診，因為目前不存在會用盡的問題。

(中時 )