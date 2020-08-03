各位媒體朋友，大家午安。

今天我在這裡跟大家宣佈，新任總統府秘書長，將由李大維擔任。李大維的資歷，相信大家都很熟悉，不需要我再多做介紹。

過去四年多來，李大維秘書長從外交部、國安會、海基會，一直到現在出任總統府秘書長，都是我在國家政務上，重要的工作夥伴。

這一次邀請他出任總統府秘書長，主要是要借重他在國際事務，以及豐富的政務經驗。特別是當全球疫情依然蔓延、地緣政治和經貿結構快速變動的此刻，李秘書長將可以協助我，還有我們政府團隊，對這些挑戰，做最好的因應。

秘書長上任後的第一項工作，就是李前總統的治喪事宜。今天上午，我已經指派賴清德副總統等三十二位代表，擔任治喪大員，名單包括主責治喪事宜的政府代表，以及李前總統的故舊、部屬，和朝野各政黨及民間領袖。

名單稍後我們將會公布。為表慎重，未來的治喪大員會議，將由賴副總統主持，而李秘書長將負責許多協調聯繫的工作，也將領導工作團隊，處理各項治喪事宜。

昨天，蘇嘉全秘書長向我遞出辭呈，他跟我說，這一段時間很多針對他而來的批評，對執政團隊造成影響，他很過意不去。

蘇秘書長說，清白是他的第二生命，因此他決定以辭職證明自己的清白。我尊重他的決定，我也能夠理解他以辭職明志的決心。

有關這次公司法修法，相信大家也已經看到結果。即使有少數有心人企圖運作，也無法扭曲最後的法案。

歷來重要法案，執政團隊，無論在立院或行政部門，都有專業嚴謹的把關機制。我們國會黨團內部，會透過黨團會議廣泛討論，並與行政部門密切溝通協調，找出最符合國家整體利益的共識，不會受到少數人的左右。

行政團隊也會秉持專業，堅持原則，即使有壓力，也會嚴格把關，來避免利益團體的不當干擾。所以，健全的機制就是最好的防火牆和防腐劑。

這次有部分立委涉案，我們希望司法單位勿枉勿縱，但我也要提醒所有執政團隊的同仁，在還沒執政前我就說過，我今天要再講一次，「升官發財，請走別路」。我們執政的目標，不是為了自己的利益，而是為了讓台灣更好。

法律是道德的最後底線，執政團隊的成員如果違法，當然要受到法律的制裁。但就算沒有違法，並不代表不會影響社會觀感，不會傷害人民對政治的信任。

因此我要請所有執政團隊的同仁，務必要深自警惕，以更高的標準來要求自己，也對自己的行為負責，切勿因為一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任。

最後，我要再一次謝謝李大維秘書長臨危受命，我相信在李秘書長的襄助下，府務可以無縫接軌，順利運作，國政也不會有任何耽誤，謝謝大家。

(中時 )