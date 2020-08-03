美國有兩名犯人，利用床單綁成繩子，從監獄12樓處往外逃跑，其中一名犯人因為掉落時摔斷腿而遭捕，另外一名犯人則是逃逸後，遭警方在附近的社區逮捕。

根據國外媒體《ABC新聞》報導指出，美國俄克拉荷馬州日前傳出了一起越獄事件，34歲的羅伯萊多（Pablo Robledo）與他33歲的室友埃爾南德斯（Jose Hernandez）在上週五（7月31日）時，企圖透過床單綁起來製作而成的繩子，從12樓的牢房窗戶逃逸。而根據監獄的監視影像，在早上5點24分的畫面，就可以看到羅伯萊多在監獄外的畫面。

根據警方調查，羅伯萊多與埃爾南德斯兩人，透過床單結成的繩結，從12樓牢房的窗戶破窗越獄。而埃爾南德在爬到四樓的時候，從繩子下跳落，結果摔斷一條腿。後來逃走的過程中，被俄克拉荷馬州警方逮捕。而羅伯萊多則是逃到俄克拉荷馬州西南部一處社區中，遭到警方逮捕。

據查，羅伯萊多從2019年6月就被指控謀殺、襲擊、家庭暴力與其他罪名的指控。而埃爾南德斯則是被指控強姦、竊盜與暴露等罪名，而埃爾南德斯在逃獄過程中摔斷腿，他被警方逮捕時，正試圖性從俄克拉荷馬州警局偷取一輛卡車逃逸。

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(中時新聞網)