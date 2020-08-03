副總統賴清德（中）2天前才到過基隆，3日又主動通知舅舅而來到基隆慶安宮，數度辦公開行程又不敢回答政治敏感議題，遭疑無聲的副總統老愛現身。（張穎齊攝）

副總統賴清德（中）1日才到過基隆天顯宮，3日主動要來基隆慶安宮進行揭匾儀式。（張穎齊攝）

副總統賴清德（右三）3日主動要來基隆慶安宮進行揭匾儀式。（張穎齊攝）

副總統賴清德（中下）有時間與基隆地方人士大合照，沒時間受訪。（張穎齊攝）

副總統賴清德（中下）有時間與基隆地方人士大合照，沒時間受訪。（張穎齊攝）

副總統賴清德舅舅、慶安宮主委童永3日受訪表示，此次行程是外甥賴清德自己跟說要來揭匾。（張穎齊攝）

副總統賴清德1日甫來基隆天顯宮，僅隔2天，3日中午又再到舅舅童永主管的慶安宮進行揭匾儀式，賴的隨行人員原先稱會受訪，但卻突然不給訪，賴面對記者當面數度大聲提問「SOGO經營權案，有沒有跟前立委陳唐山見面」、「立委收賄遭疑打蔡政府一記耳光」、「立法院長蘇嘉全請辭止血」、「新北市長侯友宜籲全民普篩」等問題，賴全當做「耳邊風」，頻拉童永找話題。

賴清德原定今日中午12時30分抵達慶安宮，卻遲到快20分鐘才「駕到」，賴抵達前，記者群客氣詢問賴的隨行人員、隨扈、警方是否有受訪，隨扈稱會在揭匾結束後，安排賴至慶安宮前廣場「來接近記者，被問問題」。

隨後，賴進行完揭匾儀式、致完詞，來到慶安宮前廣場時，卻決定不給訪，快步走向大馬路要等著跳上車「落跑」，眼見副總統坐駕遲遲未到，記者數度大聲並當面詢問賴清德「陳唐山有沒有因SOGO經營權案，施壓前黨主席卓榮泰不成，跟你告狀見面？」、「立委收賄，有學者質疑給蔡英文總統政府被打一記耳光」、「蘇嘉全請辭是否止血」、「當過醫生的賴是否同意侯友宜呼籲全民普篩新冠肺炎」等問題，賴全充耳不聞。

賴清德眼見敏感議題頻被追問，坐駕又遲遲未至，趕緊抓著童永找話題，維安人員趕緊護駕，想干預新聞採訪自由、有意不讓記者提問，數度主動逼近記者，卻反嗆記者「你不要再往前囉！」令人傻眼，賴看到坐駕到來，趕緊拋下高齡94歲的童永，不顧一切，直奔跳入車上，讓駕駛疾行離開，想避免「無聲的副總統，卻三天兩頭老愛現身基隆」的質疑聲浪。

賴走後，慶安宮主委童永受訪表示，此次行程是外甥賴清德自己跟他說要來揭匾，為「基隆媽」揭匾，很好。但記者詢問剛賴有跟童聊什麼？童卻說「賴太忙了，沒時間聊，改天還會來，改天再講，好不好？謝謝！」

(中時 )