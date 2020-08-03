立委集體涉貪案，立委趙正宇涉嫌透過辦公室主任林家騏收賄，檢方更在趙家中查獲920萬元現金，2人均遭檢方聲押禁見。台北地院2日晚間裁押林，卻讓趙交保，裁定理由今出爐，法官認為羈押林後，縱未羈押趙，對後續偵查妨害應非鉅大，故裁定趙以100萬元交保。

檢調調查，殯葬業者陳明瀚的寶塚公司在「陽明山國家公園」範圍內，位於國家公園第三種一般管制區內，不能開發墓園，同為殯葬業的展雲公司也有相同的問題，於是透過經營公關公司的郭克銘，與無黨籍立委趙正宇交涉將國家公園管制區變更事宜，承諾事成後給予酬謝。

檢調上月31日發動搜索，在趙正宇家中搜到920萬元現金，約談趙、林等人到案，檢察官複訊後，認為2人涉貪汙罪嫌疑重大，且有勾串、逃亡之虞，聲請羈押禁見，北院本月2日裁准羈押林，另諭知趙以100萬元交保。

裁定理由指出，林涉犯收受賄賂罪嫌疑重大，且對於金錢細節、流向陳述前後不一，與其他同案被告亦有不合之處，考量林長期擔任立委辦公室主任，對外接洽業務，與趙具主從關係，若保釋在外，恐有串、滅證之虞，應予羈押。

至於趙，其辯解與檢方提出卷證情不相符合，有違常情，全案仍有待檢察官追查釐清，確有勾串、滅證之虞，但考量已裁准羈押林，依檢方目前偵查進度，縱未羈押趙，對後續偵查妨害應非鉅大，故准以100萬元具保，並限制住居、出境、出海。

另外，趙目前有固定住居處所，自承與家人同住，關係密切，卷內亦無其他被告有逃亡可能事證，不足以認定有逃亡之虞。

(中時 )