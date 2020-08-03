國泰家庭日搶鮮體驗水族館，員工眷屬都嗨翻天。(國泰提供)

國泰家庭日搶鮮體驗水族館，員工眷屬都嗨翻天。(國泰提供)

每年大玩新花樣的「國泰家庭日」今年更加升級，移師全台最新人氣景點「置地廣場桃園」，除了現職員工與眷屬，還邀請退休人員，一次玩個夠，體驗來自日本橫濱的水族館，上千名員工及眷屬揮別新冠肺炎疫情以來的悶心情，大人小孩嗨翻天，臉書狂曬炫耀文，幸福不言而喻。

今年國泰家庭日打破慣例，首度轉場到「置地廣場桃園」舉辦。除了享受家庭日會場所設置的貪食蟲、深海派對、霹靂賽車、噴水機等戶外活動設施之外，還可以趁機逛逛周邊設施，包括橫跨電影、美食與購物的新光影城、全台首間海洋主題館「COZZI Blu和逸飯店」，讓員工及眷屬大喊「賺到了」。

國泰人壽職工福利委員會主委鍾茂季表示，近年來國泰講求數位轉型及創新，從大策略到例行性事務皆是如此，所以，今年國泰家庭日做出改變，離開大台北地區，移師到置地廣場桃園舉辦，邀請員工及眷屬分享公司的一切，並且藉由該活動認同工作與公司。同時，利用此次機會，讓他們也能享受新光影城、XPARK水族館、COZZI飯店等多功能休閒娛樂設施。

而水族館內從海豹區、企鵝區到水母區，館內聲光效果設計俱佳，大小朋友驚喜連連，「哇」、「好可愛喔」、「快點幫我拍」、「我先發一下臉書」此起彼落，不絕於耳，不只幼幼班小孩，就連阿公阿嬤看到企鵝萌呆狀，也被逗得笑呵呵。

站在三層樓高的巨型海洋景觀區，員工陳小姐深受感動，她說：「魚與燈光的搭配呈現，蠻特別的，就像來到海底世界」，一旁念國小的兒子也說，「我感覺身心同在，不用潛水就可以看到魚」。

水族館的吸引力，就連大學生也擋不住，眷屬張姓同學笑說，「我很喜歡鯊魚，很驚艷也很震撼，這次我比任何人先來水族館參觀，許多同學都很羨慕，我一定要上臉書發炫耀文」。

此外，水母區結合日本人氣音樂大師久石讓的作品，現場紅、綠、白、藍夢幻飄逸光影交織，更是國泰年輕員工的網紅拍照熱點。

每年國泰家庭日是員工最期待的活動，許多人更是年年報到，員工張先生就是其中之一，他表示，每年家庭日活動不同，都很期待，因為可以提供家庭出遊的機會，「今年更是特別，在水族館正式開幕前就能夠先睹為快，覺得很榮幸」。

眷屬許同學說，家庭日的活動都很有吸引力，可以玩得不亦樂乎，今年移到置地廣場桃園舉辦，更加有趣，除了活動會場規劃的戶外活動，還可以逛逛影城、水族館，買買東西，覺得很不錯。

今年國泰家庭日的活動規劃，不僅獲得員工讚賞，也羨煞了許多眷屬，一位證券新進女姓員工表示，「我才進公司三個月，第一次參加這麼有趣的家庭日活動，我覺得好幸運」，一旁的男朋友有點怨嘆表示自己任職科技業，家庭日多半都是運動會，他很希望科技公司也能移駕到水族館來玩。

「國泰家庭日」今年邁入第14年，包括金控、人壽、銀行、產險、證券、投信、投顧、期貨、創投等員工均攜家帶眷參加，國泰人壽董事長黃調貴、副董事長熊明河、總經理劉上旗、執行副總經理林昭廷、國泰世華銀行營運長吳建興、國泰世華銀行風控長張發祥、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成等高階主管，全都到場同樂。

除了現職員工，今年國泰家庭日更特別邀請退休員工一起同樂，鍾茂季表示，「今年也有邀請退休員工，讓他們再次參與公司的活動，可以跟公司再度接觸，維持難得的情感」。

(旺報 )