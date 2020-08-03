台南市每年處理被路殺的動物大概有1000隻，但過去市民通報路殺犬貓後，往往由市府環保局直送焚化爐處理，被批過於草率，對生命不夠尊重，市議員李啟維及動保團體3日要求市府，研議讓被路殺的犬貓屍體可以得到妥善處理。對此，動保處長吳名彬回應說，該處將爭取明年度編列預算來處理，以示對動物生命的尊重。

社團法人台南市流浪動物愛護協會初步估算，每年台南市被路殺的動物約有1000隻，大多數都被環保局直接送到焚化爐處理，只有部分被愛心人士請業者處理，該協會請寵物殯葬業者處理的費用每隻約1000元，希望市府添購冷藏設備集中後再請業者處理。

李啟維認為，台灣已經是一個高度發展的國家，對動物屍體的善後應更文明人性才對，路殺動物經費的通過，將有助於動保觀念的提升，畢竟流浪狗、貓也是一條生命，如果將它當做垃圾處理，除了對生命的不尊重，也讓人於心不忍。

(中時 )