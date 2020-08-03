綠委蘇震清疑涉收賄，蔡英文總統今天親上火線，對外界質疑執政團隊走向腐化，她強調「健全的機制就是最好的防火牆和防腐劑」。要求執政團隊所有成員務必深自警惕，以更高的標準來要求自己，切勿因為一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任。

蔡英文今天在總統府召開記者會表示，昨天蘇嘉全向她遞出辭呈，跟她說，這段時間以來，很多針對他而來的批評，對執政團隊造成影響，他很過意不去，蘇說清白是他的第二生命，因此以辭職證明其清白，她尊重其決定，也能理解蘇以辭職明志的決心。

蔡英文表示，有關這次公司法修法，大家也都看到結果，即使有少數人企圖運作也無法扭曲最後的法案，歷來重要法案，執政團隊，無論在立院或行政部門，都有專業嚴謹的把關機制。我們國會黨團內部，會透過黨團會議廣泛討論，並與行政部門密切溝通協調，找出最符合國家整體利益的共識，不會受到少數人的左右。

她強調，行政團隊也會秉持專業，堅持原則，即使有壓力，也會嚴格把關，來避免利益團體的不當干擾。「所以，健全的機制就是最好的防火牆和防腐劑」。

這次有部分立委涉案，她希望司法單位勿枉勿縱，但她也要提醒所有執政團隊的同仁，在還沒執政前她就說過，「我今天要再講一次，升官發財，請走別路。我們執政的目標，不是為了自己的利益，而是為了讓台灣更好」。

蔡英文強調，法律是道德的最後底線，執政團隊的成員如果違法，當然要受到法律的制裁。但就算沒有違法，並不代表不會影響社會觀感，不會傷害人民對政治的信任。

因此她要請所有執政團隊的同仁，務必要深自警惕，以更高的標準來要求自己，也對自己的行為負責，切勿因為一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任。

(中時 )