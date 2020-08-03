匯豐控股周一宣布，因新冠肺炎疫情重創全球業務，匯豐2020年上半年稅前獲利較去年同期暴跌65%，該銀行並就持續攀升的壞帳費用與跌跌不休的核心資本比率提出警告。

該歐洲最大銀行公布上半年稅前獲利為43.2億美元，不如分析師預估的56.7億美元，營收年減9%為267億美元，略優於市場預估的264.1億美元。

匯豐將今年的總壞帳費用估值調升至介於80億～130億美元，以反映第二季實際虧損超出預期，以及經濟恐加速下跌的預期。財務長Ewen Stevenson指匯豐的英國業務受創尤重，已為預期中的信貸損失提列15億美元費用。

執行長Noel Quinn在聲明中表示，匯豐因新冠肺炎、利率持續下跌、地緣政治風險增加，以及市場動盪加劇而受到衝擊。他並表示，美中兩國之間的緊張關係是該銀行長期必須應對的挑戰。

匯豐的財報進一步凸顯全球銀行業的趨勢，在航空、零售到餐宿等產業的企業皆因疫情受到重創之際，銀行業不得不提高資本緩衝以吸收壞帳。

周一香港股市，匯豐控股股價重挫逾4%。今年以來匯豐在香港與倫敦掛牌的股票已經下跌逾40%。

(時報資訊)